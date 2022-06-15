Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu

"Gelenekten kopmadan, gelecekten korkmadan” sloganıyla başlatılan “Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır” projesinin ikincisi yayınlandı.

Albümde Funda Arar'dan Deniz Seki'ye, Rafet El Roman'dan Vedat Sakman'a, Hakan Altun'dan Leman Sam'a, Mehmet Erdem'den Tan Taşçı'ya 21 sanatçı Musa Eroğlu ile özdeşleşen türküleri seslendirdi.

İlk etapta Deniz Seki'nin seslendirdiği "Beni Derde Salan Gelsin", Selçuk Balcı&Musa Eroğlu'nun birlikte seslendirdiği "Hey Erenler" ve Eli Türkoğlu'nun seslendirdiği "Yine Karlar Yağdı Gönül Dağıma"ya klip çekildi.