Ünlü isimler, 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" 4'üncü sezonuyla ekranlara gelecek. Fenomen dizinin kadrosuna sürpriz isimler katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 17:33 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:37
        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, ekranların reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti" cuma günü ekrana geri dönüyor. Dizinin yeni sezonunda kadroya sevilen oyuncular Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman dahil oldu.

        Erkan Avcı
        Erkan Avcı

        Dizide, Asude’nin (Servet Pandur) ağabeyinin üvey oğlu olan Asil karakterine Erkan Avcı hayat veriyor. Hayatı para, itibar ve güç üzerine kurulu olan Asil’in, Ünal Holding’e gelişi ile yeni sezonda kartlar yeniden dağıtılıyor. Sevilen isim Serkan Rutkay Ayıköz ise Asil’in sağ kolu olan Abidin karakterine hayat veriyor.

        Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hamilelik sürecinde doktoru olan Nilgün’ü Açelya Akkoyun canlandırıyor.

        Açelya Akkoyun
        Açelya Akkoyun

        Kıvılcım’ın zamanla yakın arkadaşı olan Nilgün ve ailesinin hayatlarına dahil olması Kıvılcım ve Ömer çiftini yeni sezonda sarsıcı bir sınava sürüklüyor.

        Sibel Şişman
        Sibel Şişman

        Ünallar’ın köşkünün yeni kahyası Birsen karakterine ise Sibel Şişman hayat veriyor.

        Serkan Rutkay Ayıköz
        Serkan Rutkay Ayıköz

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli‘nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de ekrana geliyor.

