Ünlü isimler, 'Katliam Yasasına Hayır Mitingi'ne katıldı

Mitingde konuşan Ajda Pekkan; "Savaşlar, yanı başımızda, Filistin’de yaşanan tarifsiz acılar, kadın ve çocuk cinayetleri, bunların yüklerine maalesef bir de katledilen masum hayvanlarımız eklendi. Lütfen bizi daha fazla perişan etmesinler. Hayatlarını kaybeden masum insanlar için nasıl perişan oluyorsak, bize Allah'ın emaneti olan edilen bu sessiz kullara yapılan eziyet bizi yaşanmaz hale getirdi. Tüm yetkilileri gerekli revizenin yapılıp, yasadan güç alıp hayvan cinayetlerini işleyenlere karşı, milletimize, dinimize yakışan çözümü bulması için göreve çağırıyoruz. Öldürme, yaşat!" ifadelerini kullandı.