EDİS



Edis, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen büyük gösteride bütün İstanbul ile 100. yıl coşkusunu yaşadı. İzleyenlere unutulmayacak bir gösteri sunan Edis, Türkiye’nin 100 yıllık kültürel mirasının yansıtıldığı, tüm bölgeleri, yöreleri kapsayan ve bir hikayenin etrafında buluşan özel bir şov hazırladı.



"Roman", "Arıyorum", "Benim Ol", "Dudak", "Çok Çok", "Nirvana", "Yalan", "Olmamış mı?", "Martılar" şarkılarını seslendiren Edis, konserini "An" parçasıyla sonlandırdı.



Edis’in 100. yıl için 20 kişilik müzik ekibiyle birlikte hazırladığı bu gösteriye özel olarak tüm parçalar yeniden düzenlendi. Şarkılardan 7 tanesinde ise Türkiye’nin 7 bölgesinden kültürel ve etnik izler taşıyan müzikal özellikler yer aldı.



Sahneye bir Ege efesi olarak çıkan Edis, "Roman" şarkısını seslendirdi. Kemençe gibi Karadeniz’e özgü müzik aletlerinin kullanıldığı "Dudak" şarkısında Edis, halk oyunları ekibiyle birlikte horon tepti. "Nirvana" şarkısının yeni düzenlemesindeki ise oryantal dansla birleşen özgün dans ve müzik gösterisi izleyenleri coşturdu. Edis’in en sevilen hit’lerinden biri olan "Çok Çok" ise saz ezgileriyle dinleyenlerden alkış aldı. "Yalan" şarkısında ise dinleyicileri büyük bir sürpriz bekliyordu. Bilinen haliyle başlayan şarkı, nakarat kısmına gelindiğinde davul ve zurnalar eşliğinde performans halaya döndü.



"Olmamış Mı?" parçasının Cumhuriyet Bayramı özel versiyonunda ise Kafkas dansı yapan Edis, performansıyla izleyenleri şaşırttı. Konserin finalinde sunulan ve ney ezgileriyle yeniden düzenlenen "An" izleyenleri derin bir yolculuğa çıkardı.



"NEREDESİN SEN" DÜETİ



Gecenin sürprizlerinden biri olan Edis ve Sıla düetinde iki ünlü müzisyen Neşet Ertaş’ın "Neredesin Sen" türküsünü seslendirdi. İzleyenlere duygusal anlar yaşatan sanatçıların düetine konseri izleyen yüzbinler de eşlik etti. İkisi de İzmirli ve aynı liseden mezun olan iki ünlü ismin düetteki uyumları alkış aldı.



Sıla ile düetinde beyaz takım elbisesiyle sahneye çıkan Edis, ardından beyaz saten bir yelek ve pantolon takımını giydi. Edis kostümünde yeleğinde kristallerden yapılan ay yıldız bir broş taşıdı. Edis, konseri frak giyerek tamamladı.



Gömleği, yeleği, pantolonu, ceketi ve papyonuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün fraklı fotoğrafları dikkate alınarak hazırlanan kostümde yine yeleğinde ay yıldız işleme detayı dikkati çekti.