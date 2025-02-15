Ünlü iş insanı Tayfun Demirören karşılıksız çekten cezaevine gönderildi

İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi’nin 2 ayrı kararında Fikret Tayfun Demirören’in karşılıksız çek verdiği iddiasıyla hakkında ceza kararı çıktı. Kesinleşen kararlara göre Fikret Tayfun Demirören, 10 Ocak 2024’te 43 milyon 700 bin TL’lik karşılıksız çek kullandı. Ardından 5 Şubat 2024’te ise bu kez 22 milyon 770 bin TL karşılıksız çek kullanınca çeki karşılıksız çıkan taraf icra mahkemesinin yolunu tuttu. Mahkemenin 22 Kasım 2024’te kesinleşen 2 kararda da adli para cezası toplamda Fikret Tayfun Demirören’in 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu kaydedildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Kesinleşen kararın ardından Tayfun Demirören 15 Şubat günü gece yarısı ailesini karşılamak için İstanbul Havalimanı’na gitti. GBT işlemi sırasında arama kaydı ortaya çıkınca polis Demirören’i gözaltına aldı. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Tayfun Demirören’i infaz işlemleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Tayfun Demirören karşılıksız çek cezasının infazı için cezaevine gönderildi.

DEMİRÖREN GRUBU'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Demirören Yatırım Holding bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

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Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sayın Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sayın Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.