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Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat, başlatılan soruşturmanın ardından tutuklanmıştı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bu soruşturmanın ardından dikkat çeken sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı.

POLATLARLA ARKADAŞLAR

Polat çifti ile de arkadaş oldukları ortaya çıkan ve yaşadıkları lüks hayatı sosyal medyaya da yansıtan sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz çifti için de savcılık harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çifti soruşturması süratle devam ederken Öz çifti hakkında da yeni bir soruşturma başlatıldı. REKLAM

Başsavcılık, 24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Öz ve Özlem Öz hakkında "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.