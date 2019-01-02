Ünlü edebiyatçı adına ödül töreni düzenlenecek

Sabahattin Kudret Aksal adına düzenlenen 'Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü' bu yıl şiir üzerine olacak. Eray Canberk, Egemen Berköz, Abdülkadir Budak, Adil İzci, Turgay Kantürk, Gonca Özmen, Selçuk Bütün'den oluşan seçici kurul, bir yayın evi tarafından yayımlanmış şiir kitaplarını değerlendirecek. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yayımlanmış şiir kitaplarıyla yapılacak başvuruların değerlendirildikten sonra ödül Aksal'ın yaş günü olan 25 Nisan'da verilecek.

Ödül tutarının 6 bin TL olduğu 'Sabahattin Kudret Aksal Yazın Ödülü' için başvurular 31 Ocak'a kadar şiir kitaplarının Bağdat Caddesi. Ateş Apartmanı No: 102-12 Fenerbahçe 34726 İstanbul adresine gönderilmesiyle yapılacak. Kitapların gönderim bilgisinin bir elektronik postayla selcukbutun@gmail.com adresine bildirilmesi gerekiyor.



Ayrıca, seçici kurul, yalnızca bir yapıta, gerekçesini belirterek 'Seçici Kurul Özel Ödülü' verebilecek. Bu ödülün tutarı ise 1500 TL. Bu ödül için başvurmuş olma koşulu aranmayacak.

Yazarlar, ödüle kendisi başvurabileceği gibi, bilgisi ve izni olması kaydıyla, kitabını yayımlayan yayın evi tarafından da aday gösterilebilecek. Ancak, yayın vefat etmiş bir yazarı aday gösteremeyecek.