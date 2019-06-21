Ünlü DJ Future İstanbul’a geliyor

MAXI MIZE organizatörlüğünde 26 Haziran’da İstanbul Küçük Çiftlik parkta gerçekleşecek konsere dünyaca ünlü Future 50 kişilik dev kadrosu ile geliyor.

Bu efsane konserde Future’ın yanı sıra Türkiye’de rap müziğin öncülerinden olan Sagopa Kajmer, Çukur dizisinde ki 'Heyecanı Yok' şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Gazapizm, Anıl Piyancı ve bir çok sanatçı daha sahne alacak.