Ünlü astrolog Şebnem Ekşib yıllık burç yorumlarını anlattı!

Vedik astrolojinin önde gelen isimlerinden Şebnem Ekşib, Habertürk'ten Bilge Nur Akan'a 2021 yılını değerlendirip, yıllık burç yorumlarını anlattı.

İlk videomuzda yılın en şanslı burçları ve Türkiye ile dünyanın geleceğiyle ilgili astrolojik tahminler yer alıyor. İkinci videomuzda ise 2021 yıllık burç yorumları bulunuyor. İşte Şebnem Ekşib'in açıklamaları...

Astrolojik açıdan koronavirüs ne zaman bitecek gibi görünüyor?

“2021, 2020’DEN ÇOK DAHA HAREKETLİ GEÇECEK”

Her şeyden önce 2021’den ümitsiz değilim. 2021’in 2020’den çok hareketli geçeceğini düşünüyorum. 2020’da evdeydik ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. 2021 yılında ise hareket var. Yılın sayısı olan 5 iletişimin çok daha kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ancak 2021’de maskeleri bir süre daha takacağız. Tedbirler zaman zaman artıp zaman zaman azalacak.

Kasımın sonunda başlayan döngü nedeniyle aralık ve ocak ayları ikinci dalga için en riskli dönemlerdi ve nitekim öyle oldu. Bu sürecin şubat sonuna kadar biraz gidebileceğini düşünüyorum ama bunun kontrol güdüsü de var.

Mars, Vedik astrolojide ve sideral zodyağa göre aralık ayının sonunda Koç burcuna geçiyor. Bu da fiziksel gücümüzün, virüsle savaşma kuvvetimizin artacağına işaret ediyor. Ocak ve şubat bu anlamda biraz daha kontrollü geçecek. Marttan itibaren, sürecin daha rahatlayacağını düşünüyorum. Nisandan itibaren iki ihtimal var. Bir tanesi virüs geldiği gibi gidebilir. Diğer taraftan kontrol edilebilir bir hale gelebilir. Ama şubat sonuna kadar olan dönemde sabırlı olmamız gerekiyor.

Dünyayı ve Türkiye’yi 2021 yılında neler bekliyor?

2021 çok hareketli bir yıl olacak. Ara ara denk gelebilecek, her zaman bir arada bulamayacağımız özel gezegen kombinasyonları var. Örneğin Satürn ve Uranüs, özel bir kombinasyon içerisinde. Bu yılın sonuna ve yeni yılda 11 Ocak, 20 Ocak, 10 ile 11 Şubat tarihlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tarihlere eksi ya da artı 3 gün konulabilir. Bu tarihlerde ülkelerin birbirleriyle olan gerginlikleri artabilir.

“DÜNYAYI ETKİLEYEBİLECEK ÖNEMLİ DALGALANMALAR OLABİLİR”

İsrail ve İran arasında bir çatışma olabilir, restleşme artabilir. Ekonomik olarak özellikle ocak ve şubatta dünyayı etkileyebilecek önemli dalgalanmalar olma ihtimali var. ABD’de iç karışıklıklar başlayabilir. 20 Ocak civarında devir teslim töreni çok zor gökyüzü etkilerinde gerçekleşecek. Yılın başında suikastler açısından tehlikeli noktalar var. Önemli kişilere, Papa gibi ruhani bir lidere ya da etrafında birçok insanı toplayan liderlere suikast girişimi olabilir. Liderlerin bir anda çıkan sağlık sıkıntılarıyla ilgili enteresan gelişmeler yaşanabilir.

Türkiye’nin ise en büyük sorunu bence ekonomi… Astrolojik haritada dış borç açıklarıyla ilgili bölge, bizim Rahu dediğimiz gezegen tarafından tetikleniyor. Dış borç ve iç borç dengelerinin çok iyi ayarlanması gerekiyor. Enflasyonla mücadelede bazı sıkıntılar yaşanabilir. Daha çok ekonomik etkiler aktif görünüyor. 2021’de erken seçim olma ihtimalini zayıf görüyorum. Sağlık açısından marta kadar virüsle ilgili hassasiyetin devam etme ihtimali var.

2021’in en şanslı burçları hangileri olacak?

Bu şansı belirleyebilmemiz için 2 tane argümanımız var. Bu argümanlardan bir tanesi Satürn. Diğer argümanımız da Jüpiter. Çünkü Jüpiter bolluk bereket refah getirir. Bu yıl Satürn ve Jüpiter kavuştuğu için nisana kadar olan dönemde şanslı ya da şanssız bir burç yok. Herkes yaşaması gerekeni yaşamak durumunda kalacak. Ancak 2021 Oğlaklar için çok özel bir sene… Oğlak burçları uzun süredir zorlu bir döngüden geçiyorlardı ve uzun süredir verdikleri çabanın sonucunu alma potansiyelleri var.

NİSANDAN SONRA BU BURÇLARIN ŞANSLARI ARTIYOR…

Nisandan sonra mayısla beraber Oğlak, Yengeç, Kova ve Aslan burçlarının şans faktörleri çok artacak. Evlilik ve ilişkilerle ilgili konuşursak yaz aylarında düğün sezonunun dengeye gireceğini söyleyebiliriz. Evlilik ve aşkta mart ve nisan ayından sonra Aslan burçlarının şansları yüksek olacak. Yine aşk ve ilişkilerde Teraziler şanslı. İkizler ve Kova burçlarının da yaz aylarından itibaren yıldızlarının yüksek olacağını söyleyebiliriz.

Kariyer ve para açısından değerlendirecek olursak Koçlar enteresan bir döngü geçiriyorlar. Pek hoşlanmasalar da Koçlar ısrarla gökyüzü tarafından sorumluluk almaya zorlanacaklar. Ama büyük deneyim elde edecekler. Diğer yandan 2018’den itibaren çok zorlanan Balıklar hedeflerini gerçekleştirmek adına iyi bir döngüden geçiyorlar. Mayıstan sonra beklemedikleri maddi fırsatlar yakalama şansları var. Çok çalışacak burçlar arasında ise Aslan ve Başak burçları var. Ortaklı ilişkilerde Yengeç ve Aslanlar ilginç deneyimler elde edebilir.

“BOĞA VE AKREPLER İÇİN ENTERESAN BİR SENE”

Boğalar ve Akrepler için enteresan bir sene olacak. Sideral zodyağa göre bütün tutulmalar bu iki aks üzerinden gerçekleşecek. Hayatlarında büyük bir dönüşüm enerjileri var. Akrepler, evliliklerini gözden geçirmek, ilişkilerin bir şekilde manasını anlayabilmek için sorgulamalar yaşayacak.

Boğalar kendilerini merkeze alma eğilimindeler. 2021 onların parlama ve dikkat çekme seneleri olacak. Özellikle Güneş burcu Boğa olanların, işlerinde ve kariyerlerinde enteresan çıkışları var ancak dikkatli olmaları gerekiyor. Bilhassa yılın ortalarında büyük bir çıkış yakalama, belki terfi alma potansiyeller var fakat yıl sonunda bir sınavları var. Boğa burçlarının aralık ayında bu sınavı aşmaları gerekecek.

2021’de zorlanabilecek burçlar hangileri olacak?

Satürn transitini yaşadıkları için Oğlak burçları ve 12. evlerinden bu etkiyi aldıkları için Kova burçları dönüşüm ve değişim etkilerini çok yoğun yaşıyorlar. Bilhassa yükselen burcu Kova olanların bu sene kendilerini ortaya çıkarma yılları değil. Daha çok deneyimlerine odaklanma, tecrübelerinden faydalanma etkileri çok yüksek olacak.

Oğlakların sorumluluk duygusu çok yüksektir. O yüzden Satürn’ün bu hallerine oldukça alışkınlar sadece biraz sabırlı olmaları, inat etmeden ve esnemeyi unutmadan hareket etmeleri gerekiyor. İkizler burçları büyük dönüşüm yaşıyor. Vergilere, parasal konulara, borçlanmalara dikkat etmeleri gerekiyor. Koçların da parasal konularda dikkat etmesi gerekiyor. Şanssız demeyelim fakat 2021’de İkizler Kova ve Oğlak burçlarının dikkat etmeleri gerekiyor diyebiliriz.

2021’DE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

(Yıllık burç yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okumanızı tavsiye ederiz.)

2021 KOÇ BURCU YILLIK YORUMU

2021’de meydana gelecek tutulmalar Koç burçlarını kadersel olarak etkileyecek.

Koçlar için en büyük tavsiyem bu sene borçlanmasınlar. Kariyerde çalışkan olmaları gerekiyor. İşi gözlerinde büyütmemeleri gereken bir süreçten geçiyorlar. 26 Mayıs civarı parasal konulara dikkat etmeleri lazım. 10 Haziran’da tam para alanlarında bir tutulma gerçekleşecek. Koçlar maddi olarak yılın ilk yarısına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yılın ilk yarısı gelir-gider ya da borçlara dikkat etsinler ama ikinci yarıdan itibaren önemli fırsatlar yakalayabilir ve çok daha rahat edebilirler. Kariyer ve işle ilgili sabretmeleri gerekiyor. Nisan ayından sonra bu anlamda çok büyük rahatlama olacak. Hem aşkta hem ilişkilerde hem parasal konularda Koçların nisan ayından sonra yüzü gülüyor diyebiliriz.

2021 BOĞA BURCU YILLIK YORUMU

Boğa merkezine kendisini alacak ve almalı da zaten. Rahu Boğa burcunda. Dolayısıyla tutulmalar onları etkileyecek. Mayıs ve haziran ayında iki tane tutulmamız var. 23 Mayıs civarında hayatlarında çok önemli dönüşümler var. İlişkilerle ilgili bir kriz atlatabilir veya bir karar verebilirler. Kendilerini daha fazla öne çıkardıkları bir dönem olabilir. Haziran ayı ve yılın çıkışı hareketli geçecek. Boğa burçlarının hayatlarında ne başladıysa bunların sonucunu alma etkileri yıl sonunda devreye girecek.

Kariyerde nisanın başı martın sonuyla birlikte özellikle mayıs ve haziran döneminde terfi, büyük bir çıkış gibi iyi fırsatları var. Bu nedenle Boğalar yaz aylarını iyi değerlensinler. İlişkilere gelecek olursak Venüs retrosundan dolayı yılın sonuna dikkat etsinler. Onlar için en hassas dönem aralık ayı olacak. 22 Şubat ve 13 Nisan civarında da hareketli bir dönem geçiriyorlar. Ayrıca ilişkilerde 4 Mayıs - 28 Mayıs arasında, 11 Ağustos - 5 Eylül arasında ve 2 Ekim - 30 Kasım arasında çok şanslılar. Eğer evlenme durumları olursa nikah tarihini ekim ayına getirmelerini tavsiye ederim. Çünkü Venüs Boğa burcundan geçiyor olacak.

2021 İKİZLER BURCU YILLIK YORUMU

İkizler burcu için 2021 dönüşüm senesi olacak. Parasal konular, miras, nafaka, başkalarından gelen kazançlar açısından zor bir sene. Bir başkasından gelen kazançları varsa, buradan gelen gelirlerde bazı sıkıntılar, kesintiler yaşayabilirler. Kendi başlarına para kazanma, uğraşarak bir şeyleri elde etme potansiyeli taşıyorlar. Çalışarak yoğun bir sene geçirecekler. Nisandan itibaren Jüpiter çok şanslı noktalarını tetikleyecek. Eğitim, yurt dışı işleri, akademik çalışmalar, ithalat-ihracatta son derece aktif enerjilerden geçiyorlar. Parasal konularda, 14 Nisan - 1 Haziran arasında çok yoğun bir süreçleri var. Ev değişiklikleri yaşayabilirler. Özellikle Merkür retrosu dönemlerine dikkat etsinler… Parasal konularda o döngülerde daha dikkatli davranmalarında fayda var. Bu sene İkizler için aşk senesi değil. Daha çok kendilerini değiştirip, karar alma senesi olacak. Onları zorlayan ilişkileri bırakma ihtimalleri var ama yaz ayları, özellikle haziran ile ağustos arası ilişkilerde hareketli bir döngüdeler.

2021 YENGEÇ BURCU YILLIK YORUMU

2021 yılında Yengeç burçlarının hedefleri ve yapmak istedikleri çok fazla öne çıkacak. Yengeçler çok hassas burçlardır, duygular onlar için önemlidir. Bir şeyi severek yapmaları, ilişkide sevildiğini hissetmeleri önemlidir. Burada dönüşüm geçirerek kendilerini sevmeyi, kendilerine odaklanmayı öğrenecekler. İlişkilerde biraz zorlanabilirler. Kendilerini beslemeyi, kendi hedeflerinden gitmeleri gerektiğini öğrenmeleri lazım. Aşkta özellikle 22 Haziran - 16 Temmuz arasında çok aktif bir dönem var. Ekim ve kasım aylarındaki döngü çok güzel çalışıyor. Aralık ayında ilişkilerle ilgili bir karar aşamasında olabilirler. Ocaktaki Merkür retrosunda ilişki alanında etkilenme potansiyelleri var. Hayatlarından birilerini çıkartabilirler, yaşamlarında değişim var. Güvenlik duygusu ellerinden gidebilir. Bunun için üzülmek yerine işte, kariyerde ve duygusal hayatlarında daha bütünden bakmaya çalışsınlar ve kendilerine önem versinler.

2021 ASLAN BURCU YILLIK YORUMU

Aslanlara baktığımızda, kariyer alanında tutulmalar çok aktif gözüküyor. Aile içinde yaşadıklarıyla toplum önünde durdukları yer arasında dengede durmaları gerekecek. Ailevi konularda bazı karışıklıklar yaşayabilirler. Mayıs, haziran ve kasım ayları bu anlamda bir hayli etkin olacak. Diğer taraftan kariyerle ilgili çıkış noktaları çok yüksek. Önemli başarılar elde etmeleri çok olası gözüküyor. Bilhassa mayıs aylarında aktif etkiler bulunuyor. İlişkiler açısından 17 Temmuz - 10 Ağustos arasında çok iyi bir Venüs transiti alıyorlar. Aynı zamanda nisan ayı etkin olacak. Parasal konularda ağustos ayına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlıkta üreme organları, mide ve sindirim sistemlerine bu yıl dikkat etsinler. Mineral ve vitaminlerini ihmal etmesinler.

2021 BAŞAK BURCU YILLIK YORUMU

Başaklar ilişkilerle ilgili çok ciddi deneyimsel bir dönem geçiriyor. Bu etki 2020’de başlamıştı. İlişkiye bakış açılarını tümden restore ediyorlar. 2021 onlar için bir ilişkiye tutunma değil, yalnızlaşma senesi olacak. Hayatlarında biri olsun diye mücadele etmeleri onlara yaramayacak. İlişkilerden fayda alma döneminden geçmiyorlar. Biraz daha kişisel alanlarına, yeteneklerine dönmeleri gerekiyor.

Mesleki konularda nisan ayından sonra güzel olaylar, fırsatlar, terfiler yakalama şansları var. Dikkatlerini duygusal bir ilişkiye vermemeleri gereken bir senede olacaklar. “Niye benim bir ilişkim yok?” diye kendilerini üzmemeleri gerekiyor. Bunun yerine hedeflerine dönük yaşamalılar. Bunu yaparlarsa çok başarılı olma potansiyelleri var. Tabii haziranda ve 11 Ağustos - 5 Eylül arasında aşk ve duygusal alanlarda şanslılar. Kariyerlerinde haziran ayı bir hayli aktif gözüküyor. Sağlıkta bu yıl insülin direncine ve şeker eğilimlerine bir parça daha dikkat etsinler. Hayattan tat almak üzerine birtakım sıkıntıları var. Ancak hayatın tadı onların kendi öz enerjilerinde gizli.

2021 TERAZİ BURCU YILLIK YORUMU

Terazi burçları 2020’de parasal konulara dikkat etmeli. İçe dönme ve biraz yalnızlaşma senesi geçiriyorlar. Kendileriyle kalma arzuları çok yüksek olacak. Ancak nisan ve eylül ayında Jüpiter onları destekleyecek. Ev değişikliği, taşınma, yer değiştirme, hayatlarını organize etmeleri söz konusu. Ev içi huzurları öne çıkabilir, ailevi konularla biraz daha meşgul olabilirler. Nisan ayının ikinci haftasından mayısın ilk haftasına kadar olan kısım ve 6 Eylül - 1 Ekim arasında ilişkilerde çok kısmetli bir dönemleri var. Merkür retrosunun şubat kısmı tam da aşk ve ilişkiler alanlarını etkileyecek. Dolayısıyla ilişkilerle ilgili hareketli bir dönem geçirecekler. Bu yıl haziran ve eylül ayında maddi konularda dikkat etmeleri gerekecek. Kendi işlerini yapıyorlarsa, ticari bir işleri varsa vergiyle ilgili sistemlere, alacak vereceklere biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ekim ve aralık arasında hareketli bir dönem geçirecekler. Sağlıkta şeker hassasiyetine, bel ve boyun bölgesine azıcık daha dikkat etmelerinde fayda olacak.

2021 AKREP BURCU YILLIK YORUMU

Bu yıl tutulmalar Akrep burçlarının direkt hatlarında gerçekleşecek. İlişkiler, ilişkilere bakış açıları, ilişkiyi değerlendirme halleri, o ilişkinin içindeki yerlerini çok sorguladıkları bir yıl olacak. Evliliklerini çok sorguluyorlar. Dikkatleri evliliğe geçmiş olabilir. Öte yandan evlenme potansiyelleri olan, hayatlarını biriyle birleştirme ihtimalleri çok yüksek olan burçlardan bir tanesi. Yaz aylarında bu konuda çok şanslılar. Ani bir kararla evlilik işine geçebilirler. Ancak evlilerse bu alanları sorgulayacak bir dönem geçirecekler. Bu konuda fazla abartmamak, takmamak çok önemli olacak. Diğer yandan girişimleri, yapmak istedikleri ve sonuca ulaşmak istedikleri noktalarda Satürn’ü aşmaları gerekiyor. Bazı zorlukları aşmaları ve pes etmemeleri gerekiyor. Ortaklı işler, iş teklifleri ve fırsatlar için çok aktif bir sene geçirecekler. Özellikle mayıs ve ağustos arasında hayli hareketli etkiler var. 22 Şubat - 13 Nisan arasında ilişkiler alanında biraz değerlendirme dönemindeler. Sert kararlar alabilirler. Sağlıkta omuzlar, boyun, mide ve kilo kontrolüne dikkat etmelerinde fayda var.

2021 YAY BURCU YILLIK YORUMU

2021 yıllık burç yorumlarına göre Yayların düşmanlara dikkat etmeleri lazım. Çok çalıştıkları, yoğun oldukları bir sene olacak. Bu anlamda disiplinli olmak gerekiyor. İşte ve mesleki konularda, kendilerini gösterme, ispat etme, yeni fırsatlar yakalama açısından çok olumlu gelişmeler gözüküyor. Özellikle hizmet sektörüyle ya da finansla ilgili bir iş yapıyorlarsa, yiyecek içecek sektöründe çalışıyorlarsa şanslı noktaları var. Güçlü ve yoğun bir sene olacak ama çok rekabet etmek zorundalar.

Çalışmıyorlarsa bile eşle dostla ilgili devamlı mücadele enerjisi var. Yay burçlarının gizli düşmanlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hem işte hem de özel hayatlarında gardlarını iyi almalarında, uyanık olmalarında fayda var. Yaylar hayata pozitif baktığı için herkesin aynı şekilde baktığını zannederler. Ancak bu sene dikkat etmeleri gerekiyor. Parasal konularda şanslı burçlar arasındalar. Adeta korunuyorlar. Girişim yapmak istiyorlarsa nisan ve eylül arasında şanlı bir dönemleri var. İlişkilerde şubat ayı hareketli olabilir. Mayısla haziran arasında mücadele artacak. Rekabet ettikleri konularda savaşmak zorunda kalacaklar. Parasal konularda şubat ayına dikkat etsinler. Haziranda iş, mesleki konular ve sağlıkta tedbirli olmalarında fayda olacak. 10 Nisan - 3 Mayıs arasında aşk ve ilişkilerde gayet hareketli bir güzel bir dönemdeler.

2021 OĞLAK BURCU YILLIK YORUMU

Vedik astroloji ve sideral zodyağa göre Satürn Oğlak’ta. Dolayısıyla sorumlulukların arttığı bir süre olacak. Özellikle yükselen burcu Oğlak olanların parasal sorumlulukları artmış olabilir. Bu anlamda değerlerini yeniden inşa ediyorlar. Değer verdiklerini yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Ama nisan ayından sonra parasal konularda Oğlaklar çok rahatlayacaklar. Nisan ile eylül arasında maddi alanlarına girecek Jüpiter onları çok rahatlatacak.

Aşk ve ilişkiler alanında yeniden hedeflerini belirliyorlar. Bu yıl daha çok Oğlaklar için büyüme senesi değil. Olanı koruma, fırsatları değerlendirip biraz daha korunaklı gitme yılından geçiyorlar. Aşk için de dikkatli olmaları gerekiyor. Yeniden yapılanma, ilişkilerle ilgili enteresan deneyimler kazanma şansları da var. Haziranın tamamından 20 Temmuz’a kadar olan dönemde ilişkilerle ilgili önemli etkiler var. Kopmalar, yeniden değerlendirmeler olabilir. Her türlü ikili kontaklarda biraz zorlanabilirler. Evliler, partnerleriyle olan diyaloglarında haziran ile 20 Temmuz’a kadar olan kısma dikkat etsinler. Sağlıkta ise dişlere, bel bölgesine, kemiklere ve omurgaya dikkat etmeleri gerekiyor.

2021 KOVA BURCU YILLIK YORUMU

Özellikle yükselen burcu Kova olanların parlama, öne çıkma, çıkış yapma senesi değil. 2021 tutumlu bir sene olacak ve biriktirmenin kıymetini anladıkları bir seneden geçecekler. İzleme, geriye çekilme senesinden geçiyorlar. Şubat ayına bu anlamda dikkat etsinler ama güçleniyorlar. “Seni öldürmeyen şey güçlendirir” diye bir laf vardır. Bu yıl üç burç için bu söz çok geçerli: Boğa, Akrep ve Kova. 2021’in bitimiyle çok rahatlayacaklar. Ev ve yuva alanları çok öne geçiyor. Biraz iş ve kariyer alanları arka planda kalabilir. İşten ayrılma kararları, evden çalışma, kariyerin geride kalması durumu söz konusu olabilir. 21 Temmuz - eylül arasındaki dönemde ilişkilerde mücadele açısından yoğun bir ay geçirecekler. 21 Şubat - 16 Mart arasında dikkat çekecekleri, Venüs’ün enerjisinin onlarla olacağı bir zaman dilimi olacak. Estetik, güzelleşme planlarını bu tarihler arasına getirebilirler. Bu sene evlenmeyi düşünüyorlarsa temmuz ve ağustos aylarında çok kısmetli olacaklar. Sağlıkta kalp, damar, tansiyon ve ruhsal dengelerine önem vermeleri gerekiyor.

2021 BALIK BURCU YILLIK YORUMU

Balıklar 2021’de hedeflerini yeniden dizayn ediyorlar. ‘Dolap temizliği’ yaparak hayatlarından insan çıkartıyorlar. Çok fedakarlık yaptıkları, saçını süpürge ettikleri insanlarla ilgili bazı kararlar alabilirler. Nisan ile eylül arasında masraflara dikkat etmeleri gerekiyor. Sosyal ilişkilerinde yapılandırma var. Hayatlarından insan çıkartıp yeni insanları yaşamlarına alacaklar. Para alanında aktif bir seneye başlıyorlar. Bu nedenle ocak ve şubatta riskli yatırımlarda çok dikkatli olsunlar. 17 Mart - 9 Nisan arasında cazibelerinin arttığı, ilişkilerle ilgili hareketli bir dönem onları bekliyor. 22 Haziran - 16 Temmuz arası bekarlar Balıklar aşk ve ilişkilerde çok sürpriz gelişmeler yaşayabilir. Evlilerde ise çocuk etkisi var. 11 Ağustos - 5 Eylül arasında eğer bekarsanız evlilikle ilgili adım atma, iyi fırsatlar değerlendirme, kazançlar için güzel etkiler var. Balıklar için şubat ayı çok hareketli geçecek. Arkadaşlar ve sosyal çevre çok net bir biçimde değişiyor. Sağlıkta kemik alanlarına özellikle dişlerine dikkat etmeleri lazım. Karaciğerle ilgili hassasiyetleri varsa bu konuya biraz daha dikkat etmelerini öneririm.