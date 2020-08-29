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Ünlü astrolog Hande Kazanova Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programında çarşamba günü gerçekleşecek Dolunay'ın burçlara etkilerini, haftalık burç yorumlarını ve hangi burcun hangi organı temsil ettiğini anlattı. İşte Hande Kazanova ile yapılan söyleşiden satırbaşları...

DOLUNAY BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Önümüzdeki hafta bolluğu ve bereketi hayatımıza getirecek, bırakmayı öğreneceğimiz, ruhsal olarak şifalanacağımız çok da güzel bir Dolunay yaşanacak. Tam da çarşamba günü Balık burcunda gerçekleşecek. O yüzden tam da yeni bir sayfa açmak istiyorsak, kötü alışkanlıklarımız varsa ve bundan kurtulmayı arzuluyorsak, hayatımızın yönünü iyi belirlemek istiyorsak, hayatı daha güzel bir noktadan yaşamak istiyorsak aslında bu Dolunay’ı çok da güzel kullanabiliriz diye düşünüyorum.

Önümüzdeki hafta ilişkilere, özellikle de kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmek gerekecek. Onun dışında biraz daha rahatlayacağımız bir hafta diyebilirim. Pandemiyle ilgili inşallah güzel haberler de alırız. Çünkü biraz keşiflerin, buluşların da gökyüzünde etkin olacağı bir sürece doğru gidiyoruz.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Önümüzdeki hafta güzel bir Dolunay var. Bu Dolunay öncelikle hepimizi çok iyi bir şekilde şifalandırsın. Bu Dolunay hayatınızla ilgili önceden fark etmediğiniz bir konunun ön plana çıkmasına neden olacak. Yakınlarınızdan, çevrenizden bir haber duyabilirsiniz. Uzun zamandır bir konunun iç yüzünü merak ediyorsanız bu Dolunay biraz daha hassas olacaksınız. Bazı olaylarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Birilerine bakmak, aynı zamanda başkalarının derdiyle uğraşmak bu Dolunay önemli olacak. Kötü bir alışkanlığınız varsa bırakmak için uygun bir zaman diliminde olacaksınız.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sosyal çevre ve arkadaşlık alanları aktif olacak sevgili Boğaların. O yüzden arkadaşlarınızla olan ilişkilerde birtakım hassas oluşumların bu Dolunay’la birlikte karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bir arkadaşınızın duygusal meselesi, hayatıyla ilgili bir konu önümüzdeki günlerde önemli olacak. Yine bir arkadaşlarınızla ilgili mesele varsa bu meseleyi tamamlamak için de uygun bir zaman dilimi içerisine girebilirsiniz. Davet ve aktiviteler önümüzdeki dönemde hayatınızı hareketlendirebilir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

Dolunay’ın etkisine baktığımızda kariyer ve iş konularının çok ön plana geçtiğini görüyoruz. İkizler burçlarının bu dönemde evine, ailesine ve yuvasına ihtiyacı var. Ama tam da bu Dolunay’la beraber algılarını kariyer ve iş konularına çevirecekler. Dolunay zamanı dengede olmak çok önemlidir. Yaptığımız işlerin tam tersi durumlarla karşılaşmak zorunda kalabiliriz. O yüzden ailenize değer vermek isterken bu dönem işinizde oluşan bir olay daha fazla vaktinizi alabilir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Seyahat eğitim, yurt dışı bağlantılı işler veya uzaktan gelecek haberlerin önem kazandığını söyleyebiliriz. Mesela öğrenci Yengeçler bu Dolunay ile beraber çok önemli bilgiler edinebilirler. Öğrencilik hayatlarıyla ilgili heyecan duyabilirler. Önümüzdeki hafta itibariyle maddi konularda da çok büyük rahatlamalar olacak.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Önümüzdeki hafta Aslanlar için çok önemli. Çünkü cuma günü itibariyle Venüs Aslan burcuna geçiyor. Yani diyor ki Aslanlara “Artık bir silkelen. Senin için her şey çok güzel akacak” O yüzden Aslanlar bazı şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorsa, biraz geri çekilip içlerine kapandılarsa şimdi sosyalleşme, alışveriş yapma, güzelleşme ve kendilerine vakit ayırma zamanı. Bu anlamda çok keyifli olacak. Maddi konularda önemli gelişmeler bu Dolunay ile beraber karşınıza gelebilir. Bir borç veya ödemeyle uğraşabilirsiniz. Bu dönem Aslanlar için para kazançlarının iyi olduğu bir dönem olacak.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Eylül ayı Başak burçlarının ayı. Bu nedenle onlar çok önemli bir zaman dilimindeler. İkili ilişkiler ve özel hayatlarıyla ilgili vermesi gereken kararlar var. Önümüzdeki hafta oluşacak Dolunay ilişkiler, evlilik, söz, nişan, belki bir ilişkiye adım atma, ilişkiyle ilgili önemli kararlar alma anlamında sizi çok destekleyecek. Sevdiğiniz insanla beraber şifalanabilirsiniz. Bir insana sevginizi, aşkınızı anlatabilirsiniz. Birazcık elinizi, ayağınızı önemli işlerden çekme isteği duyabilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARI

Teraziler için çok çalışacakları bir dönem. Bu dönemde iş, hizmet ve sağlık konularına çok daha fazla önem göstermeniz gerekebilir. Bu aralar birazcık sağlığınıza dikkat edin ve bağışıklık sisteminizi güçlendirin. İş hayatında çok önemli insanlarla bir araya geleceksiniz. Ancak bu insanlara yaptığınız fedakarlıklar çok fazla olacak. Zaten iş hayatınızda en gözde burç olarak karşımıza siz çıkıyorsunuz. Biraz yataktan kalkmak zor biliyorum ama önümüzdeki hafta cuma gününden sonra birazcık rahatlayacaksınız.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI

Akrepler için aşk var. Çünkü aşk evlerinde oluşacak bir Dolunay’la karşılaşacaklar. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsat karşınıza gelebilir. Birine açılmak istiyorsanız, hayatınızda bir insan varsa onunla ortak hareket edeceğiniz, hobilerinize yöneleceğiniz, hayatı tembellikle ve keyifle algılamak isteyeceğiniz bir Dolunay olacak. Cuma gününden itibaren kariyerinizde çok önemli sıçramalar ve adımlar karşınıza gelebilir. Bu dönemi iyi değerlendirin.

YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARI

Sevgili Yay burçları için ev, aile ve yuva konuları önem kazanıyor. Tam da Yaylar hayatlarında çok ön plandayken, ailevi meseleler haftaya damgayı vurabilir. Ailenizle daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bir aile büyüğünüzün bakımını üstlenebilirsiniz. Daha çok ailevi konuların ön plana geçtiğini göreceksiniz. Yaylar için önümüzdeki hafta itibariyle gezip dolaşma zamanı. Şu an kafamıza göre gezip dolaşamıyoruz ama kendinize daha fazla vakit ayıracağınız ve öğrenmekten mutluluk duyacağınız bir dönem olacak.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARI

Oğlakların ve yükselen oğlakların yeni haftada İletişim ayağının çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yakın çevreleriyle ilgili bağlantıları çok fazla artacak. Küçük meselelerle uğraşacaksınız ve yakın çevreyle ilgili olup biten konu ve olaylar sizleri daha fazla alakadar edecek. Parasal meselelerde hayat sizleri destekleyecek

KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARI

Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar için maddi konuların çok önem kazandığı bir dönem. Örneğin Dolunay ile beraber Kovaların eline bir para geçebilir. Parasal fedakarlıklarda bulunmak durumunda kalabilirler. Anlayışla yaklaşmak durumunda kalabilirler. Ama bunu yapmaya özen göstersinler ve hiç sıkılmasınlar. Çünkü hayat onları destekliyor olacak. İkili ilişkilerde ve özel hayatınızda yaşadığınız sıkıntı ve sorunlar varsa önümüzdeki hafta itibariyle sevdiğiniz insanla aranızdaki enerjiyi kuvvetlendirecek ve ilişkinizde istediğiniz istikrarı sağlayacaksınız.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARI

Bu Dolunay Özellikle Balıkların Dolunay’ı olacak. O nedenle Balıkların hayatında çok hızlı ve güzel haberler devreye girebilir. Ve bu haberler ikili ilişkiler ve ortaklıklarla bağlantılı olabilir. Hayat sizleri destekliyor olacak. İş hayatınızda yükseleceğiniz, çalışmaktan mutluluk duyacağınız, sağlığınızda sıkıntı ve problemleri çok rahatlıkla halledeceğiniz bir hafta içerisine giriyorsunuz. Güzel gelişmeler karşınıza gelecek.

HANGİ BURÇ HANGİ ORGANI TEMSİL EDİYOR?

Günlük yorum yaparken Ay’ı esas alıyoruz. Ay iki buçuk günde bir burç değiştiriyor ve Ay hangi burca girerse vücudumuzda o burçla ilgili alanlarda bir hassaslık yaratıyor. Güneş bizim kimliğimiz, sağlığımızın üzerinde etkisi var ama Ay bizim beslenme şeklimiz, alışkanlıklarımız duygusal hayatımızdır... O yüzden de duygusal tepkilerin sağlığımız üzerinde etkili olduğunu herkes çok iyi bilir. Ve bütün burçların astrolojide temsil ettiği organlar var.

Koç burcu baş bölgesini temsil eder. Gözler, kulaklar, baş, beyin sinüs boşlukları Koç burcuyla bağlantılıdır. Genelde o yüzden Koçların çok çabuk kan beyinlerine sıçrar ve o yüzden Koç burçlarına deriz ki “Aman ne olur başınızı koruyun.”

Boğa burcunda baş bölgesinden boğaz tarafına iniyoruz. Kaldı ki Boğa burcu yemeyi de çok sever. Aynı zamanda ses telleri, bademcikler, tiroit, boğaz bölgesi yine Boğa burcunun yönetimindedir. Bu burcun insanları konuşamadığı zaman, bir problemi içlerine attıkları zaman boğazını sıklıkla temizlerler.

İkizler astrolojide çift organlarla bağlantılıdır. Omuzlar, omuz başları, kollar ve aynı zamanda akciğerler İkizler’i temsil eder. O yüzden nefes almak önemlidir İkizler burçları için. Bu burcun insanlarının ellerinin serbest olması gerekir. İkizler burçlarını küçükken kundaklamamak lazım. Çünkü çok hareketlilerdir.

Yengeç burcunda akciğerlerin alt kısmı ve mide bölümüne geliyoruz. Yani mide boşluğu tarafına oturmuş bütün organlar Yengeç burcu tarafından yönetilir. Safra kesesi, pankreas, midenin bir kısmı Yengeç tarafından yönetiliyor. O yüzden bu burcun insanları çok hassas olur. Bir sıkıntı yaşadıkları zaman mideleri ağrır. Bir de cildi temsil ediyor Yengeç burcu. Bir şeye kafa takarlarsa ciltlerini saatlerce kaşıyarak kendilerini birazcık yorabilirler.

Aslan burcu astrolojide kalbi ve sırt bölgesini yönetiyor. Aslan ve yükselen Aslanlar bir ortama girdiği zaman yürüyüşüyle dikkat çektiğini görürüz. Ama sırt ve omurilik sistemini her zaman koruması gerekebilir. Aslan burcu eğer kalben yorulursa kalp sıkıntıları ve damar rahatsızlıklarına da yatkın olabiliyorlar.

Başaklar için mide ve bağırsak sistemi çok önemli. Başak burcu astrolojide sağlıkla ilgili alanları temsil ediyor. O yüzden bu burcun insanı hem ruhen hem fiziken dengede olmaya özen gösteren bir insandır. Örneğin ben öyle çok kilolu bir Başak burcu görmedim. Onlar farkında olmadan bu sistemi çok iyi bir şekilde kendilerine çevirmiş durumdalar. Eğer böyle bir durum varsa hayatlarında çok ciddi bir sıkıntı ve problemle karşılaşıyorlardır. Özellikle bağırsak sistemlerinde bir sıkıntı var anlamına gelebilir.

Terazi burcu astrolojide böbrekleri ve aynı zamanda bel bölgesini yönetiyor. O yüzden bu burcun insanlarının özellikle bel bölgesinde gamzeleri olabilir. Aynı zamanda su içmeye çok yatkın olmayabiliyorlar. O yüzden bol bol su içsinler ve tabii ki bel bölgesini korusunlar. En çok bel bölgesi vurabilir onları… Baş ağrıları da önemlidir onlar için.

Akrep burçları dediğimizde alt batın dediğimiz bölgeye geliyoruz. Yani üriner sistem, atık sistemleri Akrep burçlarıyla çok bağlantılı. En büyük sıkıntıları da bu alanlarda çekme eğilimleri var. Hormonal dengesizlikler de hayatlarında çok etkin olabilir. Bunun dışında boğaz bölgesine dikkat etmeliler. Ancak Akrepler genelde sağlıklıdır. Plüto gezegeni tarafından yönetiliyorlar. “Küllerinden doğarlar” deriz bir Akrep burcu için. Öyle çok uzun süre hasta kalmazlar. O yüzden en sağlıklı burçların başında Akrep burçları geliyor.

Bacak bölgesi, uyluklar, kalça ve karaciğer Yay burçları tarafından yönetiliyor. Sporcu burcu deriz biz Yaylara. Hatta simgeleri gergin bir ok ile yarı insan yarı at şeklindedir. O yüzden diğer burçlara nazaran çok kısa zamanda vücutları toplarlar. Spor yapmaları çok ama çok önemlidir.

Oğlak burcunda kemik ve iskelet sistemine gelmiş oluyoruz. O yüzden bu burcun insanlarının yaş ilerledikçe kemik sistemi daya iyi oturur. Örneğin Mel Gibson, Sean Connery, George Clooney, dünyanın en hoş beyefendileri ya da en güzel kadınları belirli yaşlardan sonra fark edilmişler hep. O yüzden iskelet sistemini çok sağlam tutmaları gerekir. Kemikler, romatizma, dizler, dişlere dikkat etmeleri lazım.

Kovalar için dolaşım sistemi önemli. Mesela varisler için çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirler. Yine dolaşım sistemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Zaman zaman aileden geçen kan hastalıkları da oluşabilir. Ama genel anlamda Kova burçları da sağlıklı burçlar arasında

Balık burçlarında ise ayaklara geldik artık. Bütün vücudun sistemini taşıyan insanlardır Balık burçları. O yüzden hayatları boyunca ayaklarına çok dikkat etmeleri gerekebilir. Ayak vurmaları, çarpmaları, nasır oluşumu olabilir… Ayak masajları onları çok rahatlatır. Genelde de çok çabuk ateşli hastalıklara, bulaşıcı hastalıklara yatkın olabiliyorlar.