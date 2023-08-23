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        Üniversiteyi kazanıp kayıt olmayacaklar dikkat!

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecek. Kazanılan programa kayıt olunmaması halinde bir sonraki yıl 2024 YKS'ye girildiğinde Okul Başarı Puanı'nın (OBP) yarı yarıya düşeceği uyarısını yapan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, "YKS bir sıralama sınavı olduğundan bir puanla bile yüzlerce ve binlerce adayın elendiğini var sayarsak ciddi avantajdan vazgeçmiş olunuyor. Sonraki yıl OBP puanı kırıldığından da önceki yıl kayıt yaptırılmayan programın puanına ulaşmak dahi zor olabilir" diye konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:42
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        Üniversiteyi kazanıp kayıt olmayacaklar dikkat!
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        YKS’ye başvuran öğrenci sayıları incelendiğinde 1980 yılında 466.963 kişi ile başlayan yolculuk, 2019 yılında 2.528.031 kişi, 2020 yılında 2.436.958 kişi, 2021 yılında 2.607.715 kişi, 2022 yılında 3.243.334 ve 2023 yılında ise 3.527.443 öğrenci sayısına ulaştığı görülüyor. 2024 yılında sınava girecek aday sayının 4 milyonu geçeceği tahmininde bulunan Tercih Uzmanı Ergin Sarar, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını ertelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

        "ÖNÜMÜZDEKİ SENE TÜM KONULAR SINAVA DAHİL EDİLECEK"

        Pandemi ve deprem gibi yaşanan olağanüstü durumlardan dolayı öğrencilerin bazı konulardan muaf olarak YKS’ye girdiğini hatırlatan Sarar, “Önümüzdeki sene tüm konular sınava dahil edileceğinden bu durumu da öğrencilerin göz önünde bulundurmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

        KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADAL İMKANI

        Yerleştiği programdan memnun olmayan öğrencilerin kurum içi yatay geçiş imkânından faydalanabileceğini belirten Sarar, “Öncelikle bu öğrenciler not ortalaması veya merkezi yerleştirme puanını kullanarak kurum içi yatay geçiş imkânı sayesinde gerekli kriterleri sağlaması şartıyla program değiştirebilir. Bu öğrenciler için diğer bir yol ise gerekli kriterleri sağladıkları takdirde çift anadal imkânı. Böylece öğrenciler istedikleri bölümden ikinci bir diploma alarak kariyer hedeflerine ulaşabilir” dedi.

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