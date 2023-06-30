Üniversiteyi dereceyle bitirdiler! Üçüz kız kardeşler öğretmen olmak istiyor

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Taşpazar Mahallesi'nde yaşayan Handan ve Asım Akyürek çiftinin ilk çocuklarından sonra dünyaya gelen 22 yaşındaki tek yumurta üçüzü kız kardeşler, sağlık meslek lisesi mezuniyetinin ardından 2019'da üniversite sınavına girdi.

Birbirlerine yakın puanlar alan üçüzler, ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne yerleşti. Başarılı geçen 4 yılın ardından üç kardeş, üniversitede bölüm birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü kimseye kaptırmadı.

Yaşamları ve eğitim süreci boyunca hiç ayrılmayan kardeşler, birbirlerine verecekleri destek sayesinde eğitim hayatında yakaladıkları başarıyı sürdürmek istiyor.

Gururlu ve heyecanlılar

Üçüzlerden Aylin Akyürek, kardeşleriyle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini beraber tamamladıklarını söyledi.

İlk önce hemşire olmak istediklerini daha sonra tarihe ilgilerinin arttığını aktaran Akyürek, kardeş olarak hayatlarında güzel bir uyum yakaladıklarını dile getirdi.

Akyürek, üniversiteyi de birlikte okumanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Tarih bölümü zordu ama eğlenceliydi. Öğretmenlerimiz sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Ben fakülteyi birinci, kardeşim Pelin ikinci, Selin ise dördüncü bitirdi. Böyle dereceyle okulu tamamladığımız için heyecanlı ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRBİRİMİZİ HEP TAMAMLIYORUZ"

Pelin Akyürek ise üniversitede üçüz kardeşler olarak bilindiklerini dile getirdi.

Aynı düşüncede oldukları için birbirlerinden hiç sıkılmadıklarını vurgulayan Akyürek, "Biz birbirimizi hep tamamlıyoruz. Üniversitedeki eğitim dönemimiz de böyle geçti. Mezuniyet töreni öncesinde dereceler için bizleri aradılar. Çok mutlu olduk. Bekliyorduk ama yine de sevindik. Ailemiz de çok duygulandı. Kardeşlerimle dereceyle mezun olmak heyecan verici bir durum." diye konuştu.

Selin Akyürek de fakülte üçüncülüğünü az bir farkla kaçırdığına değinerek, "Pek üzülmedim. Bazen zorluklarla da karşılaşmak gerekiyor. Bunlardan dersler çıkarmak gerekiyor. Bundan sonraki hayatımızda KPSS'ye hazırlanıp öğretmen olmak istiyoruz. Yüksek lisans eğitimi de yapacağız." dedi.

ÖRNEK ÖĞRENCİ OLDULAR

ASÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yıldırım ise üçüzlerin ikinci sınıftan itibaren derslerine girdiğini söyledi.

Kardeşlerin çok başarılı bir üniversite hayatı geçirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz gerçekten çok çalışkandı. Derece yapacaklarını bekliyordum ama üçünün birden hem fakültede hem de bölüm derecelerine ambargo koyacaklarını ummuyordum. Üçüzler hem çalışkanlıklarıyla hem de tavır ve davranışlarıyla okulumuzda örnek öğrenciydiler. Üç öğrencimi de tebrik ediyorum."