Eğitimlerine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden program sürelerini aşmayanlar için bu yıl da öğrenci katkı payı alınmayacak.

Yani 4 yıllık lisans süresini aşamamış veya yeni kayıt yaptıracak örgün (Birinci Öğretim) öğrencileri ücretsiz şekilde bu dönem kayıtlarını yapabilecekler.