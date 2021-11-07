Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemini yüz yüze eğitim ile tamamlayacak. Gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Peki Yarıyıl ne zaman 2021? Yarıyıl tatili kaç gün? 2021 ÖSYM takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

Üniversitelerde final sınavlarının tamamlanmasının ardından ilk dönem sömestr tatili başlayacak. Tatil takvimi her üniversiteye göre farklılık gösterecek.