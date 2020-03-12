Üniversiteler tatil olur mu? Sorusu milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir erkek şahsın corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nda, yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu üniversite rektörlerinin katılımı ilke 'koronavirüs' toplantısı yaptı.

ÜNİVERSİTELER TATİL OLACAK MI?

Üniversitelerin tatil olup olmayacağı yönünde henüz netleşmiş bir karar yok. Boğaziçi Üniversitesi 16-29 Mart tarihleri arasında bahar tatilini öne çekerken, Bahçeşir Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi uzaktan eğitim programına devam etme kararı aldı.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşen toplantıya öğrenci sayısı ve yabancı öğrenci sayısı yüksek olan 13 üniversitenin rektörü ile alanında uzman akademisyenler katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda 'koronavirüs' salgınına yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Yaklaşık 3 buçuk saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.