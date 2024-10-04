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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor! Hangi üniversite kaç personel alıyor?

        Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alıyor! Hangi üniversite kaç personel alıyor?

        Kamuilan sayfasından yayınlanan öğretim üyesi ve elamanı alımları için detaylar belli oldu. Başvuru yapmak isteyenler şartları merak ediyor. İşte ayrıntılı bilgi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:00
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        • 1

          Mardin Artuklu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Üniversitelerin öğretim üyesi alımları için başvuruları 4 Ekim’de başladı. Peki hangi üniversite ne kadar alım yapıyor, şartları neler?

        • 2

          MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

          Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

          AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

          Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir

        • 3

          KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan yürürlükteki Konya Teknik Üniversitesi Akademik Atama - Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

        • 4

          KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

          ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

          AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte 18.10.2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

          BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

          Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

          Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

        • 5
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