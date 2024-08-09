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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversiteler öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim elemanı alacak! Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alıyor?

        Üniversiteler öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim elemanı alacak! Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alıyor?

        Üniversiteler öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacağını duyurdu. Manisa Celal Bayar, Erzincan Binali Yıldırım, İzmir Yüksek Teknoloji, Tekirdağ Namık Kemal, Yıldız Teknik ve Trabzon Üniversitesi bünyesine alacağı öğretim üyesi ve elemanını duyurdu. Peki Hangi üniversite kaç öğretim üyesi alıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:56
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        • 1

          Manisa Celal Bayar, Erzincan Binali Yıldırım, İzmir Yüksek Teknoloji, Tekirdağ Namık Kemal, Yıldız Teknik ve Trabzon Üniversitesi gibi üniversiteler öğretim üyesi ile araştırma görevlisi ve elemanı alacağını duyurdu. İşte başvuru detayları

        • 2

          MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

          ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (PROFESÖR, DOÇENT, DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN

          Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’n in ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

          ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile yürürlükteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Uygulama Esasları kapsamında öğretim üyesi alınacaktır.

          İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

          Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda öğretim görevlisi alınacaktır.

        • 3

          İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

          Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 31. maddesi uyarınca “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda öğretim görevlisi alınacaktır.

          TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

          YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

          Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/ContentFiles/YTU%20AYDEK%202021.pdf linkinden ulaşılabilmektedir.

        • 4

          TRABZON ÜNİVERSİTESİ

          Üiversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

          Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

        • 5
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