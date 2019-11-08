Dünya 11 Kasım'da 'Bekarlar Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Başta Çinli e-ticaret devi Alibaba olmak üzere dünyanın dört bir yanında firmalar bu 'özel' günde yüzde 80-90'a varan büyük indirimler yapıyor. 10 yıl önce Çin'de online satışlarda başlayan bu indirim ve alışveriş çılgınlığı tüm dünyaya yayılmakla kalmadı perakende satışlara da sıçradı. Online satışların yanında artık mağazalar da Bekarlar Günü'nde indirim kampanyaları düzenliyor.

Bugün küresel çaptaki en büyük alışveriş günü olarak akıllara kazınan Bekarlar Günü aslında adından da anlaşılacağı gibi ilk başta bekar erkeklerin icat ettiği bir gündü. 90'larda Çin'in Nanjing Üniversitesi'nde yatakhanede kalan erkek öğrenciler bekarlığın monotonluğundan sıyrılmak için özel bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Buradaki 4 erkek öğrenci Bekarlar Günü için 11.11 tarihini seçti. Söz konusu tarih tamamen 1'lerden oluştuğu için tüm bekarları temsil etse de aslında ilk olarak bu günü icat eden 4 erkek öğrenciyi anlatıyordu.

Bekarlar Günü, 1993 yılında ilk kez Nanjing Üniversitesi'nde, bekarları 'onurlandırmak' maksadıyla kutlandı. 2000'lerde ise 14 Şubat Sevgililer Günü'ne bir tepki olarak dünyaya yayılmaya başladı.

7.8 MİLYON DOLARLA BAŞLADI

11.11 Bekarlar Günü'nü bugünkü küresel alışveriş çılgınlığına çeviren ise Çinli e-ticaret Alibaba ve onun kurucusu Jack Ma oldu. Alibaba ilk olarak 2009 yılında sitelerinde Bekarlar Günü indirimi yapmaya başladı. O yıl Bekarlar Günü kampanyalarıyla 7.8 milyon dolarlık mütavazi bir ciro elde edildi.

Ancak yıllar geçtikçe Alibaba'nın Bekarlar Günü cirosu uçuşa geçti. Geçen yıl sadece 24 saatte Alibaba platformları üzerinden 30.8 milyar dolarlık ürün satıldı. İndirimler başladıktan sadece 10 dakika sonra 1 milyar dolarlık satış rakamına ulaşıldı. Bu yıl ise Alibaba 37 milyar dolarlık satış rakamına ulaşacağını öngörüyor.

Alibaba geçen yıl Bekarlar Günü'nde 30.8 milyar dolar ciro elde etti:

Yıl Ciro (milyar dolar) 2018 30.8 2017 25.3 2016 17.7 2015 14.3 2014 9.3 2013 5.7 2012 3.1 2011 0.75 2010 0.14 2009 0.0078

TAYLOR SWIFT GALAYA KATILIP KONSER VERECEK

Alibaba'nın Bekarlar Günü dolayısıyla her yıl düzenlediği galaya Çin ve ABD'den birçok ünlü isim katılıyor. Geçen yılki galaya Mariah Carey ve Miranda Kerr gibi isimler gitmişti. Bu yılın dikkat çeken ismi ise ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift olacak. Taylor Swift galaya katılarak kısa bir konser verecek. Ayrıca birçok Hollywood yıldızının da gecede boy göstermesi bekleniyor.

Ancak bu yıl Bekarlar Günü etkinliklerine katılıp katılmayacağı en fazla merak konusu olan isim Alibaba Kurucusu Jack Ma... Eylül ayında Alibaba'daki tüm görevlerini bırakan Jack Ma geçmiş yıllarda 11.11'de sahne şovlarının parçası oluyordu ve bu günle özdeşleşmiş bir isimdi.

1 MİLYON ADET YENİ ÜRÜN

Tabii bir indirim kampanyası olunca birçok kişinin aklına eski ürünlerin ucuza satılması geliyor. Ancak Jack Ma en başından beri Bekarlar Günü'nde yeni ürünlerin tüketiciye ucuza sunulmasına özen gösterdi. Bu politikanın bir yansıması olarak Alibaba bu yıl online platformlarında 1 milyon yeni ürünün Bekarlar Günü'nde satışa çıkarılacağını duyurdu.

İLK DEFA TÜRKİYE DE KATILIYOR

Alibaba bunun yanında bu yıl AliExpress üzerinden ilk defa Rusya, İspanya, İtalya ve Türkiye'den firmaların resmi 11.11 indirimlerine katılacağını duyurdu. Tabii Türkiye'de Bekarlar Günü indirimleri sadece AliExpress ile sınırlı değil. Bütün e-ticaret siteleri bu günde büyük indirimler yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 11 Kasım'ın pazartesiye rastlaması sebebiyle ise indirimlerin hafta sonu başlaması bekleniyor.