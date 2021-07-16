YKS tercihleri için arayışlar başladıı. Milyonlarca öğrenci üniversite sınav sonuçlarını öğrenmesinin ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite tercihlerini yapacak. Peki, YKS tercihleri 2021 nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Adaylar tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr'den yapacak.

YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU