ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM Twitter hesabında paylaşımda bulunarak "Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." dedi. Peki Üniversite sınavı (YKS) ne zaman? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi...

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle eğer bir erteleme kararı çıkmazsa, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri şöyle:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ