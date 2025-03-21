Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu: Gaoussou Diarra

İstanbul'a üniversite okumak için gelen ardından profesyonel futbolculuğa geçiş yapan İstanbulspor'un genç yeteneği Gaoussou Diarra, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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İşte Gaoussou Diarra'nın açıklamaları:

Lise hayatım bittikten sonra İstanbul'a üniversite okumaya geldim. İlk geldiğimde futbol oynama fırsatı yakalayabileceğimi bilmiyordum. Kendime güvenim tamdı ve amatör takımlarla idmana çıkmaya başladım. Buralarda fırsatlar yakaladım.

🎙️ Gaoussou Diarra: İstanbul'a üniversiteye ilk geldiğimde futbol oynama fırsatı yakalayabileceğimi bilmiyordum. Kendime güvenim tamdı ve amatör takımlarla idmana çıkmaya başladım. Buralarda fırsatlar yakaladım. pic.twitter.com/keSZmPNvA5 — HT Spor (@HTSpor) March 21, 2025

Ailem buraya üniversite okumaya yollamıştı, futbolcu olmasaydım iş yönetimi bölümüme devam ederdim.

🎙️ Gaoussou Diarra: Ailem buraya üniversite okumaya yollamıştı, futbolcu olmasaydım iş yönetimi bölümüme devam ederdim. pic.twitter.com/Wdfa57G9zR — HT Spor (@HTSpor) March 21, 2025

İlk olarak amatör takımda oynamaya başladım. Menajerimle orada tanıştık, bana güvendi. Menajerim beni aradı ve İstanbulspor'da deneme antrenmanları ayarladıklarını söylediler. Ben de o antrenmanlara katıldım. Üç gün sonra Osman Zeki Korkmaz beni beğendi ve ardından A takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Başkanımız ve hocamız bana güvendiler, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin nasıl geliştiğine dair pek bir fikrim yok ama şu anda buradayım.

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🎙️ Gaoussou Diarra: Amatörde oynarken İstanbulspor'dan beni aradılar ve deneme antrenmanları ayarladıklarını söylediler. Ben de o antrenmanlara katıldım. Üç gün sonra Osman Zeki Korkmaz beni beğendi ve ardından A takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Başkanımız ve hocamız bana… pic.twitter.com/hGLyhvEPpg — HT Spor (@HTSpor) March 21, 2025

Ofansif bir oyuncuyum, sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum. Bazen de forvet olarak oynayabiliyorum. Büyük bir futbolcu olmak istiyorsan, tüm zorluklarla yüzleşmek zorundasın. Bu yüzden her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

🎙️ Gaoussou Diarra: Ofansif bir oyuncuyum, sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum. Büyük bir futbolcu olmak istiyorsan, tüm zorluklarla yüzleşmek zorundasın. Bu yüzden her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. pic.twitter.com/erRPgq8Qz5 — HT Spor (@HTSpor) March 21, 2025

Şu anda takımımı odaklıyım ve ulaşmamız gereken bir hedef var. Teklifler elbette gelecektir ama tek odağım sezonu bitirmek. Milli takım tercihi olarak ise her Malili futbolcu her zaman kendi ülkesinde oynamayı tercih ederim.

🎙️ Gaoussou Diarra: Teklifler elbette gelecektir ama tek odağım sezonu bitirmek. Milli takım tercihi olarak ise her Malili futbolcu her zaman kendi ülkesinde oynamayı tercih ederim. pic.twitter.com/LdCJtarK3M — HT Spor (@HTSpor) March 21, 2025