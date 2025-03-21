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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu: Gaoussou Diarra - Futbol Haberleri

        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu: Gaoussou Diarra

        Üniversite okumak için geldiği İstanbul'da profesyonel futbolcu olan TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç yeteneği Gaoussou Diarra, kariyer yükselişine dair HT Spor'a özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:10
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        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
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        İstanbul'a üniversite okumak için gelen ardından profesyonel futbolculuğa geçiş yapan İstanbulspor'un genç yeteneği Gaoussou Diarra, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Gaoussou Diarra'nın açıklamaları:

        Lise hayatım bittikten sonra İstanbul'a üniversite okumaya geldim. İlk geldiğimde futbol oynama fırsatı yakalayabileceğimi bilmiyordum. Kendime güvenim tamdı ve amatör takımlarla idmana çıkmaya başladım. Buralarda fırsatlar yakaladım.

        Ailem buraya üniversite okumaya yollamıştı, futbolcu olmasaydım iş yönetimi bölümüme devam ederdim.

        İlk olarak amatör takımda oynamaya başladım. Menajerimle orada tanıştık, bana güvendi. Menajerim beni aradı ve İstanbulspor'da deneme antrenmanları ayarladıklarını söylediler. Ben de o antrenmanlara katıldım. Üç gün sonra Osman Zeki Korkmaz beni beğendi ve ardından A takımla antrenmanlara çıkmaya başladım. Başkanımız ve hocamız bana güvendiler, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu sürecin nasıl geliştiğine dair pek bir fikrim yok ama şu anda buradayım.

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        Ofansif bir oyuncuyum, sağ ve sol kanatta oynayabiliyorum. Bazen de forvet olarak oynayabiliyorum. Büyük bir futbolcu olmak istiyorsan, tüm zorluklarla yüzleşmek zorundasın. Bu yüzden her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

        Şu anda takımımı odaklıyım ve ulaşmamız gereken bir hedef var. Teklifler elbette gelecektir ama tek odağım sezonu bitirmek. Milli takım tercihi olarak ise her Malili futbolcu her zaman kendi ülkesinde oynamayı tercih ederim.

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