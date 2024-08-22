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        Haberler Bilgi Yaşam Üniversite kayıt tarihleri 2024: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        Üniversite kayıt tarihleri: Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelere kayıtlar başladı. Bir üniversiteye girmeye hak kazananların belirtilen tarih aralığında kayıtlarını tamamlaması gerekiyor. Peki üniversite kayıtları son gün ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 12:10 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:52
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          Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin elektronik kayıt süreci yakın zaman sonra sona erecek. Adayların kayıt işlemlerini belirtilen tarih aralığında yapması gerekiyor. Peki Üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

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          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. YKS yerleştirme sonuçları sonrası toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. ÖSYM takvimine göre adaylar, 19 Ağustos tarihinden itibaren yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

          ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ

          1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

          2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

          3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

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          4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

          5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

          6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

          E-KAYIT NERDEN YAPILACAK?

          Adaylar, e-Devlet şifreleriyle "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

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