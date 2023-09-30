ÜNİVERSİTELERDE İLK HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Üniversiteler arasında yoklama uygulamaları konusunda farklı uygulamalar görülebilir. Ancak, genellikle üniversitelerde ilk hafta veya derslerin başladığı dönemde yoklama alınması yaygın bir uygulama değildir.

Bazı özel durumlarda veya belirli derslerde öğretim elemanları, ilk hafta veya dersin başında öğrencilerin varlığını doğrulamak için yoklama alabilirler. Özellikle laboratuvar çalışmaları, atölye dersleri veya sınırlı kontenjanlı dersler gibi bazı özel derslerde yoklama alınması daha yaygın olabilir.