Uzaydan görülebilen tek canlı: Büyük Set Resifi tehlike altında

BBC'nin haberine göre, UNESCO, iklim değişikliğinden etkilenen Büyük Bariyer Resifi'nin gelecek ay yapılacak toplantıda listeye dahil edilmesini gerektiğini bildirdi ve Avusturalya'yı küresel ısınma konusunda "hızlandırılmış eylem planı" yapmaya çağırdı.
Avustralya hükümeti ise UNESCO'nun önerisine "şiddetle karşı çıkacağını" duyurdu.
UNESCO ve Avustralya yönetimi arasında Büyük Set Resifi konusunda bir süredir ihtilaf yaşanıyor.
ÇEVRE-TURİZM İKİLEMİ
Avustralya, turizm sektörünün en değerli varlıklarından biri sayılan ve yılda yaklaşık 5 milyar dolar getiren Büyük Set Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin turizmi olumsuz yönde etkileyebileceğini savunuyor.
REEF 2050 PLANI
UNESCO, 2017'de Polonya'daki Dünya Mirası Komitesi toplantısında Büyük Bariyer Resifi'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmeme kararı almıştı. Avustralya hükümetinin "Reef 2050 Planı" çerçevesinde resifi korumak için önemli adımlar attığı ancak konuyla ilgili daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtilmişti.
Avustralya hükümeti, Büyük Bariyer Resifi'ni kurtarmak için 2015'te "Reef 2050 Planı" çalışmasını onaylamış, plan çerçevesinde Queensland eyaleti hükümetine 2 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını duyurmuştu.
Queensland'daki James Cook Üniversitesi araştırmacıları, 2016'da hazırladıkları raporda, Büyük Set Resifi'ndeki mercanların önlem alınmadığı takdirde gelecek 5 yılda kurtarılamaz hale geleceğine dikkati çekmişti. Rapor, resifte yer alan mercanların suların ısınması ve çevre koşullarının değişmesi nedeniyle orijinal renklerini yüzde 93 kaybederek ağardığını ortaya koymuştu. Araştırmacılar, mercanların kurtarılabilmesi için 10 milyar dolara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.
UZAYDAN GÖRÜLEBİLEN TEK CANLI
Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Set Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.
Büyük kömür ve gaz ithalatçısı olan Avustralya'nın, 2015 yılından bu yana iklim hedeflerini güncellemediği ve mevcut emisyonu azaltma hedefinin, 2030'a kadar 2005 seviyesinin yüzde 26'sı ila 28'ine ulaşmak olduğu kaydedildi.
Çevre örgütleri, UNESCO'nun açıklamasının, Avustralya'nın iklim eylem planının yetersizliğine işaret ettiğine dikkati çekti.
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