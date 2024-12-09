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        Haberler Gündem Güncel Ünal, Esenyurt'ta başkan yardımcısı oldu | Son dakika haberleri

        Ümit Ünal, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi

        Yüksek Mimar Ümit Ünal, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Göreve başlamasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Ünal, "Hep birlikte daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:17
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        Ünal, Esenyurt'ta başkan yardımcısı oldu
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        Yüksek Mimar Ümit Ünal, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy tarafından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcılığına tayin edildi. Ümit Ünal'a, Afet İşleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve İklim Değişikliği Sıfır Atık Müdürlükleri bağlandı.

        Göreve başlamasıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Ünal, "Esenyurt'a hizmet etmek, bu güzel ilçeyi daha güçlü ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacağım. Bu yeni görevimde de halkımıza ve çevremize değer katan projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha temiz, daha yeşil, daha yaşanabilir bir Esenyurt için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        2002-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü olarak görev yapan Ünal, 2005-2014 yıllarında ise İstanbul Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. Darülaceze Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Ünal, 2017-2022 yılları arasında ise İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olarak görev yaptı.

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