Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz boşanamadı
Oyuncu çift Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz'un boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak nafaka anlaşmazlığı nedeniyle boşanma gerçekleşemedi
- 1
2018'de evlenen Umut Oğuz ile Sevilay Tilda Oğuz, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.
- 2
Geçtiğimiz ağustos ayında çiftten ayrılık haberi geldi. Sevilay Tilda Oğuz, boşanacaklarını duyurdu. İkilinin boşanma davası önceki gün görüldü. Ancak çift boşanamadı.
- 3
5 yaşındaki çocuğunun velayetini isteyen Sevilay Tilda Oğuz, Umut Oğuz’dan 1 milyon liralık tazminat ile aylık 25 bin liralık nafaka talep etti.
-
- 4
Avukatı, davanın reddini isteyerek, Umut Oğuz ile ile eşinin fiilen ayrı olmadığını iddia etti ve müvekkilinin boşanmak istemediğini belirtti.
- 5
Oyuncunun avukatı ayrıca; ekonomik sıkıntı yaşayan müvekkilinin, talep edilen nafakayı ödeyecek durumu olmadığını ifade etti. Bunun üzerine duruşma ertelendi.