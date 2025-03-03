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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Umut Nayir: Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Umut Nayir: Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum

        Konyaspor'un Trabzonspor'u mağlup ettiği maçın ardından konuşan golcü oyuncu Umut Nayir, "Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum. Kritik haftalarda galip gelmek son derece önemliydi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:25
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        "Maçın tek golünü attığım için mutluyum"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti.

        Mücadelede tek golün sahibi olan Umut Nayir, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum. Kritik haftalarda galip gelmek son derece önemliydi. Son haftalarda rakiplerin almış olduğu sonuçlarla daha da stresli bir duruma dönmüştü. Geçen maçta yaşanan da bir olay vardı. İster istemez bu sebeplerden stres yükümüz artıyor. Oyun olarak iki taraf için de çok iyi olmadı. Sonuç olarak son dakikada da olsa galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyet bizi bir nebze rahatlattı. Aslında baskı futbolun temel unsuru. Özellikle de böyle kulüplerde baskı olmazsa olmaz. O yüzden de bu konuları bahane etmeden çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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