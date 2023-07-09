Umut Nayir, Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

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Transferin hareketli kulübü Fenerbahçe bir golcüyü daha renklerine bağlamak üzere... Inter ile olan sözleşmesi sona eren Edin Dzeko'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Umut Nayir transferinde de mutlu sona geldi.

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan milli futbolcu için bir süredir görüşmeler yürüten sarı-lacivertliler, Eyüpspor ile el sıkıştı. Kulübü ile anlaştıktan sonra Umut Nayir'le de masaya oturan Fenerbahçe, milli golcü ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.