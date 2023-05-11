Umut Nayir'den Beşiktaş açıklaması!

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Spor Toto Süper Lig ekibi HangiKredi Ümraniyespor'da forma giyen Milli futbolcu Umut Nayir, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Bireysel anlamda şikayet edeceğim bir durum yok. Performans olarak çok iyi geçiyor, gayet mutluyum." dedi.

Beşiktaş iddialarını yanıtlayan Nayir, "Büyük takım hayali kuran biri değilim. Şu an için önceliğim bulunduğum takıma katkı vermek. Zaten Eyüpspor'un oyuncusuyum. Oradaki durumum ne olacak belli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Nasıl hislerim olduğunu herkes biliyor. Birçok kulüple adım geçiyor. Önceliğim performansım. O gün gelirse konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Murat Başkan ile sürekli iletişim halindeyiz. Süper Lig için çok yatırım yaptılar. İnşallah Eyüpspor'da Süper Lig'e çıkar ve orada iyi bir performans sergilerim. Milli takım forması giymek herkesin hayalidir. Bunu değerli kılacak şey sürekliliğin olması. Bu da benim performansıma bağlı." diye konuştu.

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