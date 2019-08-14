Umut Meraş'tan veda mesajı

Umut Meraş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kariyeri boyuncu çalışmaktan hiç vazgeçmediğini belirtti.

Transferinde eski kulübü Bursaspor'un büyük payının olduğuna değinen Umut, "Transfer dönemi boyunca gerek ülkemiz kulüplerinin gerekse de yabancı kulüplerin benimle ilgilenmeleri, doğru yolda olduğumu göstererek beni oldukça onore etti. Ben de hedefim doğrultusunda bir tercih yaptım. Yıllar önce Sarıyer Futbol Sahası'nda başlayan futbol macerama bugünden itibaren farklı bir ülkede yeni bir sayfa açıyorum. Bu sayfayı açmamda şüphesiz en büyük paylardan biri Bursaspor Kulübüne aittir." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un küme düşmesi sebebiyle yeşil-beyazlı camiadan özür dileyen Umut, şunları kaydetti:

"Bu durumdan dolayı tüm taraftarlarımızdan ve kıymetli Bursaspor camiasından kendi adıma özür diliyorum. Sahaya çıktığım ilk maçtan, A Milli Takım formasını sırtıma geçirdiğim süreye kadar benden emeğini ve desteğini esirgemeyen, beni tüm samimiyetiyle benimseyen ve her koşulda beni sevip destekleyen başta büyük Bursaspor taraftarı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Bursa şehri ve Bursaspor taraftarları benim için her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır. Ülkemizi Avrupa'da temsil edip şanlı bayrağımızı dalgalandıracağım için oldukça mutlu ve gururluyum."