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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Umut Kurt, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Kurt, motorunu park ettiği yerden alırken gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Geçtiğimiz ay Bozburun'da karantina günlerini Sezen Aksu şarkısına klip çekerek geçiren Umut Kurt, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

39 yaşındaki Kurt, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bozburun'da Sezen Aksu'nun 'Yas' şarkısına klip çektik. Zaten bu şarkıyı biz sahnede de söylüyoruz, çok güzel oldu. Evdeyken boş kalmayalım diye yapıyoruz, güzel de oluyor. Tepkiler süper.