Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla sevgili olan Umut Evirgen, bu kez bir başka güzel oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmenliği ve işletmeciliği ile tanınan Evirgen'in hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...