Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz gün kendisi gibi şarkıcı olan eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı şarkıcı, seçim içini tatillerini erken bitirip İstanbul'a geldiklerini söyledi.

Oktay Ertuğrul ise, "Hem tatil, hem de iş için İstanbul dışındaydık ama bu önemli gün için ve vatandaşlık görevimizin gereği burada olmak zorunda olduğumuz için İstanbul'a geri döndük. Seçim sonrası yine çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.