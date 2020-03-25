Umut Açıkgöz, sözü ve bestesi Hüsniye Kaya, aranjesi Celil Yavuz imzası taşıyan yeni şarkısı "Sevdamı Uyuttum" için kamera karşısına geçti.

"Sevdamı Uyuttum", 1 Nisan Çarşamba günü Azka Müzik YouTube Kanalı ve dijital platformlarda yayınlanacak. Şarkısını Emrah Özbilen yönetmenliğinde çektiği muhteşem kliple taçlandıran Açıkgöz, kariyerine yepyeni bir soluk getirecek.