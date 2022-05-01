Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında Ümraniyespor, ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Balıkesirspor’u konuk etti. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan İstanbul ekibi puanını 63’e yükseltti. Ligde 3. sırada yer alan Bandırmaspor’un evinde Ankara Keçiörengücü ile beraber kalması sonrası Ümraniyespor, Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün ardından Ümraniyespor 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.
AMATÖR LİG'DEN HIZLI YÜKSELİŞ
2010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda 3. Lig şampiyonluğu, 2015-2016 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. 6 sezondur 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor, 2017-2018 sezonu Play-Off Yarı Finali’nde Erzurumspor’a elenerek Süper Lig şansını kaybetmişti.
RECEP UÇAR ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
Başakşehir ve Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapan Recep Uçar, 2020-2021 sezonunun 8. haftasında Ümraniyespor’un başına geçti. Uçar, 51 puanla sezonu 8. sırada tamamlarken, yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Sezon geneli ilk 2 sıra içinde yer alan kırmızı-beyazlılar 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 66 puan topladı. Öte yandan Ümraniye, attığı 58 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor.
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