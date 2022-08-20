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SON DAKİKA: Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları: "Bu iş böyle gitmez..."

Ümraniyespor - Galatasaray maçı yazar yorumları

Spor yazarları, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçı yorumladı

20.08.2022 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL

  • MEHMET DEMİRKOL

    Mertens’in solda topu aldığında bir iki kez Aanholt’u çizgiye gitmesi konusunda uyarışı herhalde sizin de dikkatiniz çekmiştir. Emre Kerem değişikliği bu sıkıntıyı gidermek üzerineydi sanırım. Belli oranda sonuç da getirdi. 

  • Gomis’i merkezde birebir bırakabildikleri ender anlardan birinde Aanholt’un çizgiden içeri ani dönüşüyle maçı kurtardılar. Gomis’in vuruşu gerçekten harikaydı. Okan Buruk ideal merkezi buldu. Şimdi kanatlardaki 4’lüyü daha efektif, oyunu genişletecek bir rol paylaşımına ikna etmesi gerekiyor. Bunu yapamazsa olmaz. Yaparsa ne ala.

  • UĞUR MELEKE

    İlk devrede Serkan Kırıntılı’yı neredeyse hiç zorlayamayan, 45 dakikayı Yunus ve Seferovic’in birer cılız şutuyla bitiren Galatasaray, Mertens’li ilk 20 dakikada tam 11 şut gönderdi Ümraniye kalesine. 

  • Mertens üç, Oliveira ve Seferovic ikişer kez yokladılar o süreçte kaleyi. Bir top direkten döndü, iki de iyi Serkan kurtarışı durdurdu Galatasaray’ı. Hatta maçın ilk yarısında rakip yarı alanda hiç gözükmeyen bekler dahi canlandı, Boey ve Aanholt da toplam 3 şut denediler. Dün sahadaki sıradanlığa isyanı Mertens başlattı, gemiyi ise 37 yaşındaki profesyonellik abidesi Gomis kurtardı.

  • AHMET ÇAKAR

    Bu iş böyle gitmez. G.Saray'ın 3 haftadır oynadığı futbol, Torrent döneminden de beter. Çok fazla oyuncu transfer edildi ama hâlâ eksikler var. Stoper eksik, sol bek eksik, Seferovic anlaşılmayacak biçimde durgun. Hele hele Kerem'e bir şeyler olmuş. Oynadığı kötü futbolun sebebi asla formsuzluk olamaz. Bakışları ve vücut dili büyük bir problemi gösteriyor. Ya özel hayatı ile alakalı ya da G.Saray ile yaşadıkları... 

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