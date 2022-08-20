Kazanmanın dışında Galatasaray'ın oyun olarak da iyi bir yolda olduğunu görüyoruz. Topa sahip olarak oyuna hükmetmenin yanında, işin mücadele ve savunma yönünde de ilerlemeler var. Takımın kazanma iradesi dışarıya yansıyor. Bu enerjiyi hissediyorsunuz. Bunun devamı da doğal olarak beraberinde kazanmayı getiriyor... Galatasaray belki henüz istediği oranda pozisyon zenginliği yaratamamış olsa da ilerleyen haftalarda bu kadronun çok daha yaratıcı oyunlarını seyredeceğiz.