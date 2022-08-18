Ümraniyespor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile 3 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Galatasaray'ın zorlu mücadelesi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Peki, heyecanla beklenen Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve bilet fiyatları ne kadar?