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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor - Erzurumspor FK: 0-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor - Erzurumspor FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Ümraniyespor ile Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:12 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:12
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Central Hospital Ümraniyespor ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.

        Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

        Hakemler: Batuhan Kolak, Gökmen Baltacı, Mehmet Şengül

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Bardhi, Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 85 Barış Ekincier), Minchev (Dk. 90+2 Batuhan Çelik)

        Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Giorbelidze, Teklic, Azubuike, Sefa Akgün, Roshi, Eren Tozlu (Dk. 90+1 Furkan Özhan), Mamba (Dk. 73 Tasev)

        Sarı kart: Dk. 89 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

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