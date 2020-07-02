Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Sarper Barış Saka, Seyfettin Ünal, Emrah Ünal

CesarGrupÜmraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 76 Muharrem Öner),Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis, Serkan Göksu (Dk. 64 Erdem Seçgin),Muhammed Gönülaçar, Hasic (Dk. 84 Yunus Emre Mertoğlu),Gimbert (Dk. 76 Mücahit Can Akçay),Bentley (Dk. 65 Bahadır Taşdelen)

Eskişehirspor: Ebrar Aydın, Bilal Ceylan (Dk. 78 Doğukan Ünal),Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Cemali Sertel, Buğra Çağlıyan (Dk. 63 Berkay Tanır),Hasan Ulaş Uyğur (Dk. 36 Tolga Yakut),Mehmet Özcan, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu (Dk. 63 Muhammet Akbulut),Mete Demir (Dk. 76 Selman Çiftkanatlı)

Goller: Dk. 45 Emre Kurt, Dk. 45+1 Gimbert, Dk. 86 Mücahit Can Akçay (Cesar Grup Ümraniyespor)

Sarıkartlar: Dk. 30 Gimbert, Dk. 79 Muharrem Öner, Dk. 90 Muhammed Gönülaçar (Cesar Grup Ümraniyespor),Dk. 54 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)