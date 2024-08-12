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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor: 3 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 3 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, evinde Çorum FK'yı 3-0 mağlup etti. Georgi Minchev (2) ve Barış Ekincier'in golleriyle galip gelen Ümraniyespor, sezona üç puanla başladı. Çorum FK ise ilk haftayı puansız tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 23:03 Güncelleme: 12.08.2024 - 23:03
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        Ümraniyespor, üç puanı üç golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.

        Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 28'de Barış Ekincier, 55 ve 86. dakikalarda Georgi Minchev attı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi, puanını 3'e yükseltti. Çorum FK ise sıfır puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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