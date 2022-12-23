90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Ümraniye kalecisi Serkan'ın hatalı pasını kontrol eden Traore'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top arka direğe açıldı. Boşta kalan topu Szysz altı pas önüne havalandırdı, Ndayishimiye de kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

57. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Okaka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir'in ön direğe yerden gönderdiği topa Serdar Gürler gelişine vurduğu topu ağlara yolladı: 1-2.

26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.