Ümraniyespor: 1 - Altınordu: 1
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Mert Bulut
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu, Gökhan Süzen, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 59 Zivkovic),Akabueze (Dk. 46 Gomis - Dk. 90+4 Yunus Emre Mertoğlu),Mayi (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin),Hüseyin Çolak (Dk. 69 Turgut Doğan Şahin)
Altınordu: Erhan Erentürk, Alper Tursun, Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Furkan Çil (Dk. 90+4 Birhan Vatansever),Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Hüsamettin Yener),Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 46 Muzaffer Kocaer),Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Oğuzhan Akgün),Ahmet Dereli (Dk. 65 Enis Destan)
Goller: Dk. 25 Ahmet İlhan Özek (Altınordu),Dk. 75 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Serkan Göksu, Dk. 80 Şenol Demir (Teknik sorumlu),Dk. 85 Alaaddin Okumuş, Dk. 88 Turgut Doğan Şahin, Dk. 90 Fernandes (Bereket Sigorta Ümraniyespor),Dk. 73 Oğulcan Ülgün, Dk. 79 Enis Destan (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Altınordu, 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Ahmet İlhan Özek’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahmet Türkaslan’a çarparak ağlara gitti. 0-1
58. dakikada Ahmet Dereli’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Metehan’ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ahmet Eyüp kornere çeldi.
75. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş’ın içeri yaptığı ortada top savunmadan ceza sahası dışı sol çaprazına düştü. Ercan’ın gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
84. dakikada sağ taraftan Alaattin Okumuş’un ortasında arka direkte Zivkovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
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