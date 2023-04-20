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Ümraniye'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Ümraniye'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, atık taşıyan TIR'a çarptı. Feci kazada yola savrulan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti

Giriş: 20.04.2023 - 03:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ümraniye'de TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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AA

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisi Çekmeköy yönünde seyreden Mehmet Okumuş idaresindeki motosiklet, İBB iştiraki İSTAÇ'a ait atık taşıyan TIR'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Okumuş'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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