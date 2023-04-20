TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Okumuş hayatını kaybetti.

Şile Otoyolu Ümraniye mevkisi Çekmeköy yönünde seyreden Mehmet Okumuş idaresindeki motosiklet, İBB iştiraki İSTAÇ'a ait atık taşıyan TIR'a çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan Okumuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerine gelen Okumuş'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.