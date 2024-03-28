Ümraniye'de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! 2 yaralı

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Ümraniye'de seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda Çekmeköy istikametine seyreden otomobile başka bir araçtaki kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

2 KİŞİ YARALANDI Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. REKLAM

ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU Trafik akışına kapatılan bulvarda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Saldırıda bazı mermilerin yol kenarında park halinde bulunan araçlara isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.