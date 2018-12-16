Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu Madenler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sanal tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti.Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi S.Y. ile çalışanı S.S. ve mekanda sanal kumar oynadığı öne sürülen 4 kişi ifadelerine başvurulmak üzere Dudullu Polis Merkezi'ne götürüldü.

İş yeri sahibi ve çalışanı hakkında kumar oynatmaya yer temin etmek ve 1072 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. AA'nın haberine göre; iş yerinde sanal kumar oynatılan 11 bilgisayar ile çarkıfelek makinesi ve makinenin içindeki paralara el konuldu.

İş yeri Ümraniye Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.