Ümraniye'de can pazarı!

İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı. İddialara göre binanın 3. katında yaşayan Mesut Alpcan'ın yaşadığı dairede ısıtıcının yere düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, üst kattaki yaşayan aile yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
MAHSUR KALAN AİLE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ
Yangın nedeniyle binayı ve üst katı kısa sürede duman kapladı. Üst katta yaşayan 3 kişilik aile yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Dairede yaşayan Veysel Düzenkıran, eşi Güler ve kızları Aysima dumandan etkilenmemek için pencereye çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında büyük korku ve panik yaşandı. Mahsur kalan aile dakikalarca pencerede kurtarılmayı bekledi.
DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerin olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için oksijen maskesi takarak daireye girdi. Mahsur kalan aile itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılarak dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan aile ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Yangın çıkan dairede yaşayan Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu. Bir mahalleli, "Yangın alt katta çıktı. Üst katta aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı. Camda beklediler. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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