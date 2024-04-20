Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç 14 araca çarptı
İstanbul Ümraniye'de yokuş aşağı giderken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarptıktan sonra durabildi
Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.
23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı. AA'nın haberine göre; yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.