Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç 14 araca çarptı

        Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç 14 araca çarptı

        İstanbul Ümraniye'de yokuş aşağı giderken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarptıktan sonra durabildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 05:13 Güncelleme: 20.04.2024 - 05:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüsünün kontrolünden çıktı, 14 araca çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ümraniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki 14 araca çarparak durabildi.

        23 Nisan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, yokuş aşağı giderken kontrolden çıktı. AA'nın haberine göre; yol kenarında park halindeki 14 araca çarpan araç, bir süre ilerledikten sonra durabildi.

        SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

        Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza yapan sürücünün işlemler için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından, cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #ümraniye
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        İran destekli grupların kullandığı askeri üsse saldırı
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa