Ümraniye'de cansız beden bulundu

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İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir binanın arka kısmında hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

AA'nın haberine göre, olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Fotoğraf: DHA arşiv