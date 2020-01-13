Ümmü Gülsüm Genç kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak katılan Ümmü Gülsüm tüm Türkiye'nin kalbini kazanan isimlerinden biri oldu. İşte Ümmü Gülsüm hakkında detaylar...

ÜMMÜ GÜLSÜM GENÇ KİMDİR?

Artvin'de dünyaya gelen 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunudur. 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybetmiş.

ÜMMÜ GÜLSÜM KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEN NE KADAR ALDI?

Ümmü Gülsüm Genç Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu. Yarışmada soruları tahtaya yazarak cevaplayan genç kadın 125 bin TL ödül alarak ayrıldı.