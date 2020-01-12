Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Ümmü Gülsüm Genç izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Yarışma programına katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle konuşamamaya başlamış. Yarışmaya katılan Genç, ilk kez farklı bir format katarak büyük ilgi toplamayı başardı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan yazı tahtasından soruları cevapladı. Ümmü Gülsüm Genç, 11. soruya kadar geldi ve 125 bin TL'lik ödül ile yarışmadan ayrıldı.